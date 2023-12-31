ممشى أهل مصر يتزين لاحتفالات رأس السنة.. شاهد

نقلت قناة “إكسترا نيوز”، مشاهد الاحتفال بيوم رأس السنة الميلادية من ممشى أهل مصر بمدينة القاهرة.

ممشى أهل مصر

وأوضح محمد أبوعيطة، مراسل “إكسترا نيوز”، أن ممشى أهل مصر فرصة للترويج السياحي لمدينة القاهرة، مؤكدًا أنه التقى عددًا من السياح الأجانب والعرب يحتفلون به ومنظر النيل، وفرصة للخروج خارج أجواء العمل، مؤكدًا أن ممشى أهل مصر يحتوي على أماكن للجلوس.

وشدد على أن المراكب تصطف أمام “ممشى أهل مصر” من أجل نقل الزوار والتنزه داخل مياه النيل التي تجذب العديد من محبي المناظر الطبيعية، منوهًا بأن استعد لاستقبال المحتفلين اليوم.

وأكد أن ممشى أهل مصر يحتوي على كافيهات ومطاعم، أسهمت فى إضافة البهجة والسعادة، خاصة بالتزامن مع احتفالات الكريسماس، والذي تزين من أجل الزوار.

حفرت الجمهورية الجديدة طريقاً نحو المستقبل يؤكد أن الأحلام الكبيرة تأخذ طريقها على أرض الواقع بعد أن بدأت الحياة تدب فى ممشى أهل مصر الذى يعيد الاعتبار لنهر النيل الخالد، وتم أمس افتتاح المرحلة الأولى من المشروع الممتدة من وسط القاهرة لمنطقة الزمالك وصولاً لكوبرى 15 مايو.

يأتى المشروع فى إطار استراتيجية الدولة ورؤيتها للتنمية المستدامة الهادفة لتحسين جودة الحياة للمصريين، وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء والمفتوحة وجعلها مناطق جذب سياحى وتجميل الواجهة النيلية، دعماً لمشروعات التنمية السياحية والاستثمار فى إقامة مراسى ومسارح ومطاعم وكافيتريات عائمة وخدمات ومنافذ بيع وتشجيع بعض الرياضات مثل ركوب الدراجات والتجديف.

صرح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، أن فكرة إقامة مشروع ممشى أهل مصر بالقاهرة ومختلف المحافظات تأتى فى إطار رؤية مصر 2030 والتى أهم أهدافها زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، مشيراً إلى أن ممشى أهل مصر بالقاهرة يستهدف تطوير مسار نهر النيل من حلوان جنوباً حتى شبرا الخيمة شمالاً ومن الاتجاهين بالقاهرة والجيزة بطول ما يقرب من 52 كيلومتراً حسب دراسات بيئية ساهمت فيها وزارة البيئة.