توقعات حياة الروح لبرج العقرب 2024| سنة كشف الحقائق وتوضيحها

برج العقرب في المرتبة الثامنة ضمن ترتيب الأبراج الأثني عشر والذي يبدأ من 21 أكتوبر إلى 21 نوفمبر، وهو من الأبراج المائية مثل الحوت والسرطان، مواليده يتسمون بالشخصية القوية والتي لا تهزم بسهولة، ومن الشخصيات الجديرة بالثقة متفائل ولا يحب التشائم، شديد الغموض ولا يثق في أحد بسهولة، كما أنه مش الشخصيات العنيدة جدًا، كما أنهم صادقين مع أنفسهم والآخرين.

برج العقرب

وكشفت "سفيرة القلوب حياة الروح" الباحثة في علم الطاقات والمشهد الفلكي والحاصلة على دبلومة في الصحة النفسية، خلال تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد الإلكترونية، أبرز توقعات برج العقرب على كافة الأصعدة المهنية والعاطفية كافة لعام 2024.

توقعات حياة الروح لبرج العقرب على الصعيد المهني والشخصي

قالت حياة الروح 2024، هي سنة كشفت الحقائق وتوضيحها لمواليد برج العقرب إذا ستكتشف حقائق كثيرة عن معظم الأشخاص في حياتك سواء القريب أو الغريب، كوكب زوحل ونبتون سيدعوك طوال العام.

سيبحث مواليد العقرب هذا العام عن النفوذ والقوة والمنصب، ستكون هناك معاكسات فلكية خلال نصف السنة الأول، ولكن النصف الثاني ستكون الحظوظ في صالحك خاصة الشأن المادي، ومن أقوي شهورك لهذا العام أبريل وأغسطس ونوفمبر وديسمبر، أما في شهر مارس سيكون هناك العديد من القضايا والتي ستجلب لك السعادة ومكاسب في المال والبعض الآخر سيتم تأجيلها.

ولكن بسبب وجود كوكب أورانوس، سيشعر مواليد برج العقرب ببعض الضغوطات والعصبية، فيجب عليك التحلى بالهدوء والصبر، إلا أنها هناك ديون سيتم تسديدها.

برج العقرب

توقعات حياة الروح لبرج العقرب على الصعيد العاطفي والصحي

إذا كان مولود برج العقرب في علاقة عاطفية أو زواج، فستخرج عن شعورك وذلك بسبب اكتشاف خيانة وكذب خاصة في شهر يونيو وسيتم المواجهة بشكل صريح.

وهناك حنين غير طبيعي إلى الماضي، حيث سيتم المصالحة بينك وبين طرف حدث بينكم خلاف وستتم المبادرة من ناحيتك، هناك ارتباطات ولكن بشكل خفيف وسترغبون في إعلان العلاقة، وهناك زواج في منزلك خاص بأحد أفراد العائلة.