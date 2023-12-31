مكتبة الإسكندرية تُصدر كتاب «حجر رشيد.. استعادة لغة قدماء المصريين» باللغة الفرنسية

صدر عن مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمى كتاب باللغة الفرنسية بعنوان «حجر رشيد.. استعادة لغة قدماء المصريين» لمؤلفيه الدكتور أحمد منصور والدكتورة عزة عزت، بإشراف من الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله زايد مدير مكتبة الإسكندرية. ويقدم الكتاب رؤية مبتكرة وفهمًا أكثر عمقًا ووضوحًا لقصة اكتشاف حجر رشيد وكيفية قراءته وقصة خروجه من مصر. ويعرض الكتاب صورة لمسودة المخطوطة الأصلية التى عمل عليها جان فرانسوا شامبليون لفك رموز حجر رشيد، وهى محفوظة الآن فى متحف شامبليون فى مدينة فيجاك الفرنسية.

ويتزامن صدور النسخة الفرنسية من كتاب «حجر رشيد.. استعادة لغة قدماء المصريين» مع مرور مائتى عام على فكّ رموز اللغة المصرية القديمة (1822-2022)، وكذلك مرور عشرين عامًا على افتتاح مكتبة الإسكندرية فى 16 أكتوبر 2002، ذلك الحدث الذى حضره حينذاك ملوك وأمراء ورؤساء العديد من دول العالم؛ إيمانًا منهم بريادة مصر الثقافية، ودليلًا على الأهمية الثقافية لمدينة الإسكندرية العريقة، كما يتوافق مع الذكرى العشرين لتأسيس مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية (2003-2023).

يتناول الكتاب المحاولات التى قام بها العالم الفرنسى جان-فرانسوا شامبليون لفك رموز حجر رشيد، وكيفية توصله إلى منهجية صحيحة لقراءة اللغة المصرية القديمة، فى غضون أقلّ من عشر سنوات من البحث المضني، وقدرته على قراءة أسماء ملوك مصر القديمة. إذ دار التنافس بين شامبليون وعالـمَيْن، أولهما: هو الطبيب البريطانى الشهير توماس يونج، الذى استطاع قراءة بعض الكلمات الهيروغليفية بطريقة صحيحة، والثانى هو الدبلوماسى السويدى دافيد أكربلاد، الذى تمكن من قراءة بعض الكلمات الديموطيقية على حجر رشيد. وعلى الرغم من توصل العديد من العلماء العرب مثل: ذى النون المصري، وابن وحشية، إلى فهم وتفسير معانى اللغة المصرية القديمة، فإن محاولة شامبليون كُتب لها النجاح والبقاء، لتقدم لنا مفتاحًا لسبر أغوار حضارة مصر القديمة التى ظلت صامتة لأكثر من 1500 عام.

والجدير بالذكر أن كتاب «حجر رشيد.. استعادة لغة قدماء المصريين» قد تم إصداره من قبل مكتبة الإسكندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وتم إصداره هذا العام باللغة الفرنسية لزيادة حركة النشر العلمى فى العالم الغربى. وسوف يكون الكتاب متاحًا فى معرض القاهرة للكتاب لعام 2024.