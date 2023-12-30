توقعات حياة الروح لبرج الميزان 2024| عام التقاط الأنفاس والعوض

برج الميزان في المرتبة السابعة ضمن ترتيب الأبراج الأثني عشر والذي يبدأ من 21 سبتمبر إلى 21 أكتوبر، وهو من الأبراج الهوائية مثل الدلو والجوزاء، فأصحاب هذا البرج معروفين بالحيرة والتردد في اتخاذ القرارات إلا أنهم اجتماعي ومحب لمن حوله، كما يحب المغامرة وخوض التجارب الجديدة ولكن بحذر شديد، أشخاص عقلانيون بالفرطة ويجذبون الأنظار إليهم ويحب جميع أنواع الفنون ويهتمون بأناقتهم.

برج الميزان

وكشفت "سفيرة القلوب حياة الروح" الباحثة في علم الطاقات والمشهد الفلكي والحاصلة على دبلومة في الصحة النفسية، خلال تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد الإلكترونية، أبرز توقعات برج الميزان على كافة الأصعدة المهنية والعاطفية كافة لعام 2024.

توقعات حياة الروح لبرج الميزان على الصعيد المهني والشخصي

قالت حياة الروح إن 2024، هي سنة إلتقاط الأنفاس لمواليد برج الميزان إذ شهد في 2024 العديد من المشاكل والعرقلات والانفصالات، وهذا العام سيكون ضمن قائمة أكثر الأبراج حظًا، سيتخذ العديد من القرارات الهامة في حياته وحركات كثيرة مليئة بالأحداث الشيقة والممتعة.

فهذا العام سيكون حصاد صبر، عوض إلهي كبير، قدرة غير طبيعية بسبب دعم من أشخاص سيدفعونك إلى الأمام خاصة امرأة برج الميزان، وبدايًا من 21 يناير إلى 2 مايو كوكب بلوتو سيكون داعمك، والفترة من 19 نوفمبر حتي آخر العام هناك العديد من الحظوظ والمكاسب الكبرى، وستفتح الأبواب المغلقة وقرارات مؤجلة سيتم أخيرًا إتخاذها، كما أن هناك انتعاشه كبيرة في حركة المال بسبب كوكب المشتري.

برج الميزان

توقعات حياة الروح لبرج الميزان على الصعيد العاطفي والصحي

سيأخذ مواليد برج الميزان قرار حاسم في معظم علاقاته، كما سيشهد علاقات جديدة ستدخل حياته، يمكن أن تصل إلى زواج، وبداية من شهر سبتمبر المشاعر ستكون فياضة وعلاقات مليئة بالتناغم والتفاهم، ولكن سيحدث فطور وغموض في المشاعر وكشف أقنعة وعدم مبادلة الشريك نفس الحب واكتشاف علاقات ثلاثية بداية من شهر نوفمبر وديسمبر.

وعلى الصعيد الصحي، حافظ على نفسيتك وتجنب الطاقات السلبية حيث أن نسبة الأسحار والعين عالية خلال شهري مارس وأبريل، إلا أن هناك شفاء واستشفاء وعودة الأمور إلى مجاريها.