الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاعب ليفربول يعود للريدز بعد قطع إعارته

ليفربول
ليفربول

أكد نادي ليفربول الإنجليزي قطع إعارة لاعبه المعار فابيو كارفاليو من نادي لايبزيج الألماني في فترة الحالية.

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أشار ليفربول في بيانه الرسمي أن لاعبه البرتغالي كارفاليو، عاد إلى صفوف الريدز بعدما قطعت إعارته من لايبزيج الألماني.

وتابع البيان أن المهاجم عاد إلى ليفربول بعدما قضى الدور الأول من موسم  2023-2024 في الدوري الألماني وشارك في 15 مباراة مع فريق لايبزيج، الذي انضم إليه في البداية بصفقة لمدة موسم".

وكان كارفاليو أنتقل إلى صفوف أنفيلد في صيف 2022 ولعب 21 مباراة تحت قيادة يورجن كلوب، وسجل ثلاثة أهداف رفقة الفريق الإنجليزي.

ويأتي ليفربول في صدارة جدول ترتيب للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ويملك 42 نقطة بعد خوضه 19 مباراة، فاز في 12 وتعادل في 6، وخسر مباراة وحيدة.
 

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