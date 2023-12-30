موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي

ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع ليفربول بنظيره نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



ويبحث الريدز عن مواصلة تصدر جدول ترتيب البريميرليج، بعد سقوط آرسنال بالأمس الجمعة أمام وست هام يونايتد بهدفين نظيفين.

فيما يرغب نيوكاسل في الخروج من الفترة الصعبة على صعيد النتائج السلبية، والتي يعاني منها خلال الآونة الأخيرة.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل

تنطلق مواجهة ليفربول أمام نظيره نيوكاسل في العاشرة من مساء الأثنين المقبل، في المباراة التي يشهدها ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل

تُنقل مباراة ليفربول أمام نيوكاسل عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المواسم الماضية.

يأتي ليفربول على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42، فيما يحتل نيوكاسل المركز التاسع ب 29 نقطة، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، بينما يحل آرسنال في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، ويأتي أستون فيلا في المركز الثالث ب 39 نقطة.

فيما يحل مانشستر سيتي في المركز الرابع ب 37 نقطة، وتوتنهام خامس الترتيب ب 36 نقطة، بينما يأتي وست هام يونايتد في المركز السادس ب 33 نقطة.