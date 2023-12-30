3 حلول أمام كلوب لتعويض غياب صلاح عن ليفربول

يغيب محمد صلاح نجم ليفربول عن المشاركة مع الريدز لمدة شهر بعد مباراة نيوكاسل المقبلة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



يستعد الدولي محمد صلاح للإنضمام لمعسكر منتخب مصر بعد مباراة نيوكاسل استعدادا لبطولة كأس أمم أفريقيا والتي تستضيفها كوت ديفوار على ملاعبها.



يعد غياب صلاح عن ليفربول بمثابة الضربة المؤلمة لدى كلوب في الشق الهجومي لما يملكه الدولي المصري من إمكانيات فنية وتهديفية كبيرة.



يعمل كلوب مع جهازه الفني على إيجاد حل من أجل تعويض فترة صلاح التي قد تمتمد إلى 7 مباريات حال وصول منتخب مصر إلى نهائي كأس أمم أفريقيا.

جوتا

أكد كلوب أن ديوجو جوتا عنصر مهم للغاية لدى الريدز، مضيفا أن عودته = بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها، مؤكدا أن النجم البرتغالي لاعب مهم ويحدث الفارق عندما يشارك.

شارك جوتا في 13 مباراة من أصل 19 لقاء في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدأ منهم 8 مواجهات، نجح اللاعب البرتغالي في تسجيل 5 أهداف بمعدل هدف كل 130 دقيقة، ويملك معدل تسديدات على المرمى في المباراة الواحدة لـ 1.8 تسديدة.

أما على المستوى القاري شارك جوتا في 3 مباريات في مسابقة الدوري الأوروبي، نجح في تسجيل هدف في كل مباراة شارك بها ليكون رصيده 3 أهداف.

يستطيع جوتا المشاركة في مركزي الجناح المتقدم والهجوم، ليكون أحد الخيارات المحتملة أمام كلوب لإشراكه خلال فترة غياب محمد صلاح.



هيرفي إليوت

يعد هيرفي إليوت أحد النجوم الشابة لدى ليفربول، ويتطور اللاعب الإنجليزي بشكل لافت ما جعل كلوب يشركه في الكثير من المباريات، في مراكز خط الوسط بالإضافة للجناح الأيمن.



أنضم إليوت إلى ليفربول في صيف 2019، عندما كان عمره 16 عاما ليشارك مع فريق الشباب قبل أن يصعد إلى الفريق الأول مع الريدز، ويتألق بشكل ملفت، ووصلت عدد المباريات التي شارك بها في الدوري الإنجليزي لـ 58 مباراة، و95 مباراة في كافة المسابقات.



لعب إليوت 16 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، وبدأ أساسيا في مباراتين سجل هدفا وصنع آخر، ويملك النجم الإنجليزي معدل تمريرات ناجحة يصل لـ89% أما المرواغات الناجحة وصلت لـ 60%، وقد تزيد نسبة أهدافه حال إشراكه في مراكز أكثر تقدما كجناح أيمن، حيث أن معظم المباريات يشارك في مراكز خط الوسط.



شارك إليوت كلاعب وسط في 10 مباريات، فيما لعب كصانع ألعاب في 9 مواجهات، و6 مرات في مركز الجناح الأيمن.



في مسابقة الدوري الأوروبي لعب إليوت كافة مباريات دور المجموعات، وقدم مستويات مميزة ووصلت نسبة المراوغات الناجحة إلى 73%، أما دقة التمريرات إلى 82% بمعدل 42.5 تمريرة في المباراة الواحدة.

أشرك كلوب، صاحب الـ20 عاما في مركز محمد صلاح، على الرواق الأيمن في 6 مباريات هذا الموسم، 4 مواجهات في الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي وآرسنال، وبورنموث، وشيفيلد يونايتد.

بالإضافة لمباراة في كأس الرابطة للمحترفين كانت أمام وست هام يونايتد، ومثلها في الدوري الأوروبي أمام تولوز الفرنسي.

تغيير الخطة:



قد يفكر كلوب في تغيير طريقة اللعب بشكل مؤقت مستغلا لاعبين الوسط المميزين لدى ليفربول، حيث يملك دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستر، كورتيس جونز، هيرفي إليوت، وريان جرافنبرخ وأحيانا ترينت ألسكندر أرلوند يشارك كلاعب وسط، بالإضافة كودي جاكبو كلاعب صانع ألعاب، بالإضافة للاعب الناشئ جيمس ماكونيل.

وعليه يستطيع كلوب اللعب بخطة 4 لاعبين في منتصف الملعب على أن يكون في خط الهجوم لاعبنن سواء نونيز وبجواره جوتا أو دياز أو جاكبو.

