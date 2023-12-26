"البوكسينج داي".. ماذا يفعل محمد صلاح مع ليفربول ؟

يستعد ليفربول لخوض جولة "البوكسينج داي" في البريميرليج والتي تتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد، وذلك في المواجهة التي تجمع رفاق محمد صلاح مع فريق بيرنلي.

وتنتظر جماهير ليفربول من محمد صلاح صناعة الفارق كعادته في جولة البوكسينج داي، حيث يحمل الفرعون المصري آمال الريدز في البريميرليج بعد المنافسة على الصدارة مع ليفربول.

الفرعون المصري ساهم تهديفيًا في 14 مباراة من أصل 18 لعبها ليفربول هذا الموسم في البريميرليج ونجح في تسجيل 12 هدفًا ليحتل وصافة الهدافين بفارق هدفين فقط خلف هالاند، فضلًا عن صناعة 7 أخرين.

محمد صلاح والبوكسينج داي..

تشير الأرقام إلى أن محمد صلاح يعاني نوعًا ما في جولة البوكسينج داي خلال تواجده مع ليفربول، إذ لم يساهم سوى في 6 أهداف فقط بواقع هدفين وصناعة أربعة، وذلك على الرغم من تألقه المتواصل خلال السنوات الماضية.

كان الظهور الأول لمحمد صلاح في البوكسينج داي، في موسم 2017/18، حينما واجه ليفربول نظيره سوانزي سيتي يوم 26 ديسمبر وفاز الريدز حينذاك بخماسية نظيفة شارك فيها الفرعون المصري بصناعة هدفين ولكنه لم يسجل.

الحظ ابتسم لمحمد صلاح في اليوم ذاته من العام التالي بعدما سجل وصنع في رباعية ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد على ملعب أنفيلد.

في الظهور الثالث غاب التوفيق عن محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتي في 26 ديسمبر 2019، والتي فاز بها الريدز برباعية نظيفة بحضور الفرعون المصري.

مرة أخرى لم يترك محمد صلاح بصمته مع ليفربول في البوكسينج داي يوم 27 ديسمبر من العام 2020 والتي تعادل فيها الريدز مع وست بروميتش ألبيون.

وعاند الحظ محمد صلاح للمرة الثالثة على التوالي عندما خسر ليفربول أمام ليستر سيتي بهدف يوم 28 ديسمبر 2021.

ولكن الحظ ابتسم مرة أخرى لمحمد صلاح في بوكسينج داي العام الماضي بعدما سجل هدفًا وصنع آخر في فوز ليفربول على أستون فيلا.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة بالتساوي مع أستون فيلا، في حين يأتي أرسنال في الصدارة بفارق نقطة واحدة عنهما.