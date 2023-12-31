مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 31 ديسمبر، مرتفعًا بواقع 35.47 نقطة ليقفل عند مستوى 11967.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 205 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 156 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : معادن، ومعدنية، وأميانتيت، والباحة، وفيبكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نسيج، وأنابيب الشرق، وأسمنت المدينية، والوطنية للتعليم، ومسك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و4.34% .

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : شمس، والباحة، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، ومعادن هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ومعادن، وسال، وأماك، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم الأحد، مرتفعاً بنحو 305 نقاط ليقفل عند مستوى 24528.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 30.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.

مؤشر الأسهم القطرية يغلق علي ارتفاع

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية ، في ختام تداولاته، اليوم الأحد 31 ديسمبر، على ارتفاع بـ 240.47 نقطة، أي بنسبة 2.27 % ليصل إلى مستوى 10 آلاف و830.63 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 301 مليون و785 ألفًا و411 سهمًا فى الأسهم القطرية ، بقيمة مليار و86 مليونًا و31 ألفًا و588.887 ريالًا، نتيجة تنفيذ 29026 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 36 شركة فى الأسهم القطرية ، فيما انخفضت أسعار 11 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول البورصة القطرية نحو 624 مليارًا و621 مليونًا و737 ألفًا و249.170 ريالًا، قياسًا بـ 611 مليارًا و837 مليونًا و223 ألفًا و232.710 ريالًا، في الجلسة السابقة.

مؤشر الأسهم البحرينية يغلق على ارتفاع

الأسهم البحرينية

أغلق مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأحد 31 ديسمبر، عند مستوى 1,971.49 نقطة بارتفاع قدره 10.11 نقاط عن معدل الإقفال السابق, كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 728.91 نقطة بارتفاع قدره 1.39 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى الأسهم البحرينية مليونًا و510 آلاف و20 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 253 ألفًا و921 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 65 صفقة.