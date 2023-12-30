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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الأسهم الأمريكية تحقق مكاسب قوية في 2023

الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية

تراجعت الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، لتغلق على انخفاض طفيف في آخر أيام التداول في 2023 لتختتم سلسلة مكاسب قوية في نهاية العام وسط ترقب المستثمرين تيسير السياسة النقدية العام المقبل.

الأسهم الأمريكية

 

وشهدت سوق الأسهم قوة دافعة ملحوظة في الأشهر الأخيرة من العام مما قاد المؤشرات الثلاثة الرئيسية إلى تحقيق مكاسب شهرية وفصلية وسنوية.

 

وعلى مدى العام، سجلت المؤشرات الثلاثة ارتفاعا في خانة العشرات.

 

ولا يزال المؤشر ستاندرد آند بورز 500 يتأرجح في نطاق 1% دون مستوى الإغلاق القياسي المرتفع عند 4796.56 نقطة والذي سجله في الثالث من يناير 2022. وسيؤكد إغلاق المؤشر فوق ذلك المستوى أنه دخل سوقا صاعدة بعد أن لامس أدنى مستوى في سوق هابطة في أكتوبر 2022.

 

وكانت 2023 مليئة بالتقلبات، إذ شهدت أزمة مصرفية أميركية في مارس، وقفزة في أسهم الذكاء الاصطناعي، واضطرابات محيطة بإمدادات النفط من الشرق الأوسط بسبب حرب إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، ومخاوف من أن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المتشددة ربما تلقي بالاقتصاد الأميركي في هوة الركود.

 

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 أسعار الفائدة

 

الأسهم الأمريكية

 

وساعد تراجع أسعار الفائدة في تحقيق سلسلة مكاسب ملحوظة في نهاية العام تسارعت في ديسمبر كانون الأول حينما ترك المركزي الأميركي المجال مفتوحا أمام خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في 2024 بعد حملة تشديد نقدي ساعدت في كبح التضخم نحو مستهدفه السنوي عند 2%.

 

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 فى الأسهم الأمريكية  بواقع 10.19 نقطة، أو 0.23%، ليغلق عند 4773.16 نقطة.

 وسجل المؤشر فى الأسهم الأمريكية مكاسب سنوية نحو 24.2%، في حين بلغت المكاسب الفصلية في الربع الأخير من العام نحو 11.25%.

 

كما خسر المؤشر ناسداك المجمع فى الأسهم الأمريكية 80.71 نقطة أو 0.53% ليسجل 15014.43 نقطة، في حين صعد 43.4% هذا العام، وبلغت مكاسب الربع الرابع 13.5%.

 

وانخفض كذلك المؤشر داو جونز الصناعي فى الأسهم الأمريكية بنحو 13.15 نقطة، أو 0.03%، إلى 37696.95 نقطة، فيما ارتفع 13.7% في عام 2023، وصعد 12.5% في الربع الأخير من العام.

 

وعلى مدى العام، كانت قطاعات التكنولوجيا وخدمات الاتصالات وسلع الرفاهية الأقوى أداء بين الأحد عشر قطاعا الرئيسية في المؤشر ستاندرد آند بورز 500، بينما جاءت الطاقة والسلع الأساسية بين القطاعات الخاسرة.

 

وستُغلق الأسواق يوم الإثنين الأول من يناير بمناسبة عطلة بداية العام الجديد.

 

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