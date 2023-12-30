الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب سنوية 12.6% بفضل تفاؤل إزاء خفض الفائدة

اختتمت الأسهم الأوروبية 2023 بمكاسب سنوية تقارب 13% بفضل آمال في تيسير البنوك المركزية الرئيسية سياستها النقدية العام المقبل.

الأسهم الأوروبية

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في الأسهم الأوروبية 0.1% أمس الجمعة ليسجل مكاسب لسابع أسبوع وأفضل أداء له في ديسمبر منذ 2021.

واختتم المؤشر العام مرتفعا 12.6%، وكانت أسهم قطاع التكنولوجيا الشديد التأثر بأسعار الفائدة بين القطاعات الأفضل أداء.

وحققت الأسواق العالمية سلسلة مكاسب على مدى الشهرين الماضيين في ظل تراجع عوائد السندات بفضل آمال خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة في أوائل 2024. لكن البنك المركزي الأوروبي لم يشر بعد إلى أي خفض محتمل مقبل على الرغم من إشارة الأسواق المالية إلى وجود فرصة 80% أن يكون أول خفض لأسعار الفائدة في مارس.

وتعافى المؤشر القياسي الأوروبي في الأسهم الأوروبية أكثر من 12% بعد تسجيله مستويات متدنية في مارس في أعقاب تأثر الأسواق العالمية بالانهيار السريع للبنك السويسري كريدي سويس والبنك الأميركي سيليكون فالي.

وتفوقت الأسهم الإيطالية في الأسهم الأوروبية على نظيراتها الإقليمية هذا العام بصعودها نحو 30%، بينما تذيلت الأسهم السويسرية والبريطانية المكاسب.

وتصدرت أسهم قطاع الإعلام المكاسب اليوم بتقدمها 0.5% وتلاها قطاع المصارف.

وزادت الأسهم الإسبانية فى الأسهم الأوروبية 0.2% بعدما أظهرت قراءة أولية أن معدل التضخم على أساس سنوي هبط إلى 3.1% في ديسمبر من 3.2% في الشهر السابق.

وارتفع أيضا المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني فى الأسهم الأوروبية 0.1% في جلسة الجمعة ليختتم العام محققا مكاسب 3.8%، لكنه تخلف عن أغلب المؤشرات الأوروبية.

الأسهم الأمريكية تحقق مكاسب قوية في 2023

الأسهم الأمريكية

تراجعت الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، لتغلق على انخفاض طفيف في آخر أيام التداول في 2023 لتختتم سلسلة مكاسب قوية في نهاية العام وسط ترقب المستثمرين تيسير السياسة النقدية العام المقبل.

وشهدت سوق الأسهم قوة دافعة ملحوظة في الأشهر الأخيرة من العام مما قاد المؤشرات الثلاثة الرئيسية إلى تحقيق مكاسب شهرية وفصلية وسنوية.

وعلى مدى العام، سجلت المؤشرات الثلاثة ارتفاعا في خانة العشرات، وفق "رويترز".

ولا يزال المؤشر ستاندرد آند بورز 500 يتأرجح في نطاق 1% دون مستوى الإغلاق القياسي المرتفع عند 4796.56 نقطة والذي سجله في الثالث من يناير 2022. وسيؤكد إغلاق المؤشر فوق ذلك المستوى أنه دخل سوقا صاعدة بعد أن لامس أدنى مستوى في سوق هابطة في أكتوبر 2022.

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 فى الأسهم الأمريكية بواقع 10.19 نقطة، أو 0.23%، ليغلق عند 4773.16 نقطة.

وسجل المؤشر فى الأسهم الأمريكية مكاسب سنوية نحو 24.2%، في حين بلغت المكاسب الفصلية في الربع الأخير من العام نحو 11.25%.

كما خسر المؤشر ناسداك المجمع فى الأسهم الأمريكية 80.71 نقطة أو 0.53% ليسجل 15014.43 نقطة، في حين صعد 43.4% هذا العام، وبلغت مكاسب الربع الرابع 13.5%.

وانخفض كذلك المؤشر داو جونز الصناعي فى الأسهم الأمريكية بنحو 13.15 نقطة، أو 0.03%، إلى 37696.95 نقطة، فيما ارتفع 13.7% في عام 2023، وصعد 12.5% في الربع الأخير من العام.