"كان أستاذ وصديق وأخ" طلاب ينعون مُعلم استشهد في غارة إسرائيلية بلبنان.. فيديو

نشر رواد منصة أكس، مقاطع فيديو للشهيد أحمد سعد من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، الذي قٌتل فجر اليوم الاحد، في غارة إسرائيلية على المدينة.

الشهيد أحمد سعد مٌعلم في أحد المدارس الثانوية، جنوب لبنان، وأحد المجاهدين في حزب الله، نعاه طلابه بمقاطع فيديو، ووصفوه بأنه كان خير أخ ومُعلم لهم.

هنيئا لك الشهادة

الشهيد علي احمد سعد ، هكذا كان مع طلابه استاذا وصديقا واخا #شهداء_على_طريق_القدس pic.twitter.com/kaqwv747hY — حسين مرتضى Hussein Mortada (@HoseinMortada) December 31, 2023

كما نعاه حزب الله في بيان وقال : " بِسمِ اللَّـهِ الرَّحمَـٰنِ الرحِيمِ {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم، بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي أحمد سعد "جبريل" من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.