غلق باب التقدم لمشروع جمعيتى .. افتتاح ٨٢١٥ منفذاً بزيادة ١٢١٥ عن المستهدف

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية غلق باب التقديم لفتح منافذ مشروع جمعيتى للمرحلة الخامسة بعد وصول عدد منافذ جمعيتى على مستوى الجمهورية إلى ٨٢١٥ منذ بداية المشروع وحتى المرحلة الرابعة وهو أكثر من المستهدف بعدد ١٢١٥ منفذًا.



تلقى الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً موسعًا عن الموقف التنفيذى لمشروع جمعيتى قدمه احمد كمال معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام وشمل التقرير ما تم تحقيقه فى هذا المشروع خلال المراحل السابقة.

واشار المصيلحى ان المشروع قد حقق المستهدف منه حيث كان من المخطط فتح 7000 منفذ، وتم تحقيق المستهدف وأكثر من ذلك بالوصول الى عدد منافذ مفتتحه فى كافة انحاء الجمهورية تصل إلي 8215 منفذ، حيث يهدف المشروع إلى زيادة شبكة التوزيع للمنافذ الثابتة بالوزارة لتكون شبكة منتظمة ومنضبطة وتوفير السلع الاساسية والتموينية بكميات كبيرة واسعار مناسبة وكذلك توفير الالاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

وتناول التقرير ان المرحلة الرابعة تم تنفيذها بالكامل وما يجرى حالياً هو الانتهاء من معاينة كافة الطلبات ضمن المرحلة الخامسة والتى تشهد استقرارا فى انهاء الاجراءات الخاصة بالمعاينة واستيفاء المستندات اللازمة من المتقدمين بالتنسيق بين ادارة المشروع بوزارة التموين ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات.

واشار معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام بأن منافذ جمعيتى تقوم بالمشاركة مع بدالى التموين والمجمعات الاستهلاكية فى صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز لاصحاب البطاقات التموينية وكذلك صرف السلع الحره. وان توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بقيام ادارة المشروع بالوزارة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لسير عمل المنافذ بالتعاون مع مديريات التموين وشركتى الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية.

وأشار" كمال" الى غلق باب التقديم لفتح منافذ جديدة بنهاية اليوم و اعتبارا من 1/1/2024 لن تتلقى الوزارة اى طلبات جديدة لفتح المشروع.

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