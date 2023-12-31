وكيل تعليم الغربية يكرم أبرز المشاركات المجتمعية بغرب المحلة

كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، المشاركات المجتمعية الفعالة بإدارة غرب المحلة التعليمية، وقام بتكريم إيهاب فتوح سنبل، رئيس مجلس إدارة جمعية الحكماء، والأستاذ مجاهد الحصري، مدير بنك سابق، والدكتور وائل سعيد، رئيس مجلس إدارة مركز شباب المحلة الكبرى، لمشاركتهم الفعالة.



وقام وكيل الوزارة بتكريم الأستاذ محمد وجدي، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، والأستاذة غادة المرسي، رئيس قسم المشاركة المجتمعية بغرب المحلة، لدورهما البارز في تفعيل المشاركة المجتمعية

كما قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للأستاذة منى عطا، مدير عام إدارة غرب المحلة للجهد المبذول والعمل المتميز بإدارة المشاركة المجتمعية بغرب المحلة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار تكريم المشاركات المجتمعية الفعالة.