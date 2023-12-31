ورشة عمل بمستشفى صحة المرأة بأسيوط حول أساسيات البحث العلمي

شهد مستشفى صحة المرأة جامعة أسيوط؛ ورشة عمل حول أساسيات البحث العلمي، حاضر فيها الدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس بقسم التوليد وأمراض النساء؛ ضمت الدكتور صفوت عبدالراضي، والدكتور عبدالرحمن محمود، والدكتور رضا الشريف، والدكتور مصطفى نصر، وحوالي ٧٠ من طلاب الماجستير والدكتوراه بالقسم.

تأتي ورشة العمل في إطار اهتمام جامعة أسيوط؛ برفع كفاءة البحث العلمي لدى شباب الأطباء، والباحثين بالكلية، وتحسين فرص النشر العلمي الدولي، من خلال عقد الندوات، وورش العمل؛ للإجابة عن التساؤلات التي تواجه الباحث خلال كتابة بحثه، وإجراءاته العملية، والإدارية، وخلال سعيه للنشر العلمي.

وأوضح الدكتور محمود عبدالعليم إن الورشة تستهدف طلاب الماجستير، والدكتوراة بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب بالجامعة، وتهدف إلى رفع كفاءة البحث العلمي، وتهيئة المناخ العام؛ لبحث علمي منضبط إجرائياً، ومهنياً.

تناولت المحاضرة؛ أساسيات البحث العلمي من الناحيتين الإدارية، والمنهجية، وطريقة كتابة البحث العلمي المنضبطة، مع عرض الدراسات، والاختبارات الإحصائية، والأخطاء الشائعة في العملية البحثية، وكيفية تجنبها، وشرح قواعد كتابة البحث العلمي، والتي يجب أن يسير عليها الباحث، وعرض إجراءات النشر الصحيح.