شروط وخطوات تركيب الملصق الإلكتروني 2024

خطوات تركيب الملصق الإلكتروني.. يهتم العديد من المواطنين من أصحاب المركبات بمعرفة خطوات استخراج الملصق الإلكتروني للسيارة الملاكي أو الدراجات النارية بوحدات المرور المختلفة وذلك لتفادي غرامات عدم تركيبه التي تلتقطها الرادارات وأكمنة الشرطة بتطبيق غرامة فورية على قائد المركبة.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" خطوات تركيب الملصق الإلكتروني من خلال بوابة مرور مصر.

خطوات استخراج الملصق الإلكتروني من الهاتف

ويتم استخراج الملصق الالكتروني من الموبايل عبر تسجيل البيانات عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية

الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر من خلال الرابط التالي :

https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/OurServices/Pages/EServices.aspx

اختيار خدمات المركبات.

اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكترونى.

يجب الموافقة على جميع الشروط والأحكام التي تم ذكرها.

سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

معرفة موعد التسليم.

خطوات استخراج الملصق الإلكتروني من وحدات المرور

يتوجه صاحب السيارة إلى وحدة المرور التابع لها في المحافظة المقيم بها.

تقديم مالك السيارة رخصتها، ويطلب تركيب الملصق الإلكتروني.

سداد رسوم تركيب الملصق.

يستلم مالك السيارة الملصق الإلكتروني.

يتم وضع الملصق في مكان مخصص على الزجاج الأمامي للسيارة

شروط استخراج الملصق الإلكتروني

يشترط لاستخراج الملصق الإلكتروني أن تكون رخصة المركبة سارية.

. كما يشترط تواجد السيارة حتى يتمكن رجال المرور من تركيب الملصق الإلكتروني عليها

تفعيل الملصق الالكترونيا بشكل صحيح ولا يجوز علي سائق المركبة التعامل معه بمفرده.

كيفية ​​سداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني

لسداد رسوم إصدار​ ملصق إلكتروني يجب ان تكون رخصة المركبة سارية.​​

يتم سداد رسوم إصدار الملصق الإلكترونى لأنواع التراخيص ملاكى ودراجة نارية فقط.

يتم سداد الرسوم فقط من خلال البوابة ويتم إستلام الملصق والرخصة الجديدة من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة.

غرامة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

تعد تكلفة تركيب ملصق الإلكتروني بسيطة مقارنة بالغرامة المحددة لمخالفات تركيب الملصق الالكتروني، والتي تبلغ حوالي 1500 جنيه بخلاف العقوبة الموقعة.