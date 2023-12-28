يعد الملصق الإلكتروني أحد أهم الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في إطار ميكنة إجراءات المرور، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. ولذلك، فمن المهم الحرص على استخراج الملصق الإلكتروني واستبداله في حالة تلفه، لتفادي دفع الغرامات المقررة.

الأوراق المطلوبة

رخصة المركبة سارية.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

كيفية سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني

يتم سداد الرسوم فقط من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للمرور.

يتم استلام الملصق والرخصة الجديدة من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة.

عمل بدل فاقد للملصق الإلكتروني

يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة ملصق إلكتروني.

يتم استلام الملصق الإلكتروني، وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور للتأكد من تفعيله وبرمجته.

غرامة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

تبلغ الغرامة المحددة لمخالفات تركيب الملصق الإلكتروني حوالي 1500 جنيه، بخلاف العقوبة الموقعة.

سعر استخراج الملصق الإلكتروني

يبلغ إجمالي تكلفة تركيب الملصق الإلكتروني 95 جنيهًا، وتشمل الأسعار 75 جنيهًا ثمن الملصق الإلكتروني، و20 جنيهًا للرخصة.

استخراج الملصق الإلكتروني 2023 بالموبايل

تسجيل البيانات عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر.

اختيار خدمات المركبات.

اختيار استخراج بدل فاقد للملصق الالكتروني.

اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني.

سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

معرفة موعد التسليم.

شروط استخراج الملصق الإلكتروني

أن تكون رخصة المركبة سارية.

تواجد السيارة؛ حتى يتمكن رجال المرور من تركيب الملصق الإلكتروني عليها.

تفعيل الملصق الإلكتروني بشكل صحيح، ولا يجوز لسائق المركبة التعامل معه بمفرده.

نصائح لتجنب تلف الملصق الإلكتروني