الأحد 31 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

بشرى سارة من وزيرة الهجرة للمصريين في الخارج

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة

نشرت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، على صفحتها الرسمية “فيسبوك”، أخبار سارة لأبناء مصر بالخارج، حول تقديم محفزات جديدة بملف المغتربين وإستمرار الإهتمام بهم.

 

سها جندي تؤكد اهتمام وزارة الهجرة بالمصريين العائدين من الخارج

وقالت وزيرة الهجرة، عبر منشورها: “حريصون على إتاحة خدمات ومحفزات أكثر للمصريين بالخارج خلال الفترة المقبلة، ونسعى لإطلاق صندوق تكافلي لحل الأزمات التي تواجههم، وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية، كأحد أهم محاور استراتيجية عمل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية لتلبية طموحات المصريين بالخارج وتقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات لهم”.

 

 

استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالمصريين بالخارج، وذلك بحضور د. صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، وأ. عماد سوريال، مساعد الوزير للشئون المالية، وسارة نبيل، معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية، والمستشار نمير نجم، المستشار القانوني للوزارة.

 

وحضر اللقاء من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والمستشار محمد نصير المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعى، المدير التنفيذى لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

مواد متعلقة

لقاء ثقافي مع عالم آثار إيطالي بمعهد الموسيقى في هذا الموعد

وزيرة الهجرة تدعو أبناء مصر بالخارج للتسجيل في مبادرة “اتكلم عربي”

وزيرة الهجرة: عام 2024 سيشهد مزيدًا من الإنجازات لصالح أبناء مصر بالخارج

الانتخابات الرئاسية لعام 2024.. آخر نشاط وزارة الهجرة في 2023

الهجرة تهنئ أحد أبطال شباب مصر بالخارج لحصوله على المركز بأولمبياد برلين

عضو مجلس فرساي الفرنسية تعلق على فوز الرئيس السيسي فى الانتخابات
الجريدة الورقية