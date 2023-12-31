بشرى سارة من وزيرة الهجرة للمصريين في الخارج

نشرت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، على صفحتها الرسمية “فيسبوك”، أخبار سارة لأبناء مصر بالخارج، حول تقديم محفزات جديدة بملف المغتربين وإستمرار الإهتمام بهم.

وقالت وزيرة الهجرة، عبر منشورها: “حريصون على إتاحة خدمات ومحفزات أكثر للمصريين بالخارج خلال الفترة المقبلة، ونسعى لإطلاق صندوق تكافلي لحل الأزمات التي تواجههم، وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية، كأحد أهم محاور استراتيجية عمل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية لتلبية طموحات المصريين بالخارج وتقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات لهم”.

استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالمصريين بالخارج، وذلك بحضور د. صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، وأ. عماد سوريال، مساعد الوزير للشئون المالية، وسارة نبيل، معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية، والمستشار نمير نجم، المستشار القانوني للوزارة.

وحضر اللقاء من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والمستشار محمد نصير المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعى، المدير التنفيذى لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.