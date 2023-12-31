عاجل
بدء التشغيل التجريبى بالركاب لمحطات الجزء الثانى من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو
الأحد 31 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

سها جندي تؤكد اهتمام وزارة الهجرة بالمصريين العائدين من الخارج

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

 

نوهت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إلى حرصها بالاهتمام للمصريين العائدين من الخارج، مشيرة إلى دور المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يقدم خدمات متميزة في التدريب والتأهيل وتوفير البدائل المختلفة، لدعم جهود التدريب من أجل التوظيف لتوفير فرص العمل للشباب وإعادة إدماج العائدين.

وأضافت وزيرة الهجرة، حيث يقدم المركز دورات تدريبية حرفية وفنية، وساهم في توفير فرص عمل لعدد من الشباب المصري في ألمانيا، بجانب استعراض دور مركز وزارة الهجرة للحوار "ميدسي" للمشاركة في حل العديد من الأزمات التي واجهت المصريين بالخارج، ومن بينها الأزمة في السودان وروسيا وأوكرانيا وزلزال تركيا وسوريا وإعصار ليبيا وغيرهم.

وقد استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالمصريين بالخارج، وذلك بحضور د. صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، وأ. عماد سوريال، مساعد الوزير للشئون المالية، وسارة نبيل، معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية، والمستشار نمير نجم، المستشار القانوني للوزارة.

وحضر اللقاء من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والمستشار محمد نصير المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعى، المدير التنفيذى لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 

 

مواد متعلقة

قريبًا.. إطلاق صندوق رعاية المصريين بالخارج

الكفالة وصندوق الرعاية.. ملفات مهمة لها ارتباط وثيق بالمصريين في الخارج

توفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ يتصدر اهتمامات المصريين في الخارج

وزيرة الهجرة: حريصون على جذب بدائل للتحويلات للعملة الصعبة بالطرق غير المباشرة

حصاد نشاط وزارة الهجرة في الأسبوع الماضي (انفوجراف)

الهجرة: توفير المزيد من الخدمات التي طالما كان المصريون بالخارج يطالبون بها

الرابطة الطبية الأوروبية: ولادة طفلة فلسطينية على متن السفينة فولكانو ( خاص)

تفاصيل اجتماع وزيرتي الهجرة والتضامن لبحث مستجدات التعاون لخدمة المصريين بالخارج

الجريدة الورقية