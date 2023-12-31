حملة مكبرة لرفع الإعلانات المخالفة بشوارع المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة وإزالة الإعلانات العشوائية والمخالفة، والتأكد من الالتزام بالضوابط والشروط التي تتضمنها لائحة الاعلانات، وذلك وفقاً للقانون والقواعد المنظمة للإعلانات، حرصاً على المظهر الحضاري للمدن، وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

من جانبه، قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة، وغير المرخصة من الشوارع والميادين على مستوى المدينة، بالتنسيق مع قسم الإعلانات، وقسم الكهرباء، والإنارة العامة والتفتيش الإداري بالوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن إزالة ٢٥ إعلانًا غير مرخص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار رئيس المركز، أن الحملات مستمرة لإزالة جميع الإعلانات المخالفة، لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، مؤكدًا أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات، أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن، وسيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفة ، وذلك في إطار تفعيل الرقابة علي كافة القطاعات، والمرافق الخدمية، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.