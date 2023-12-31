أيمن بهجت قمر يوجه رسالة عتاب لجمهوره بسبب ألبوم عمرو دياب الجديد

وجه الكاتب والسيناريست الشاعر أيمن بهجت قمر، رسالة لجمهوره لعدم الربط بين شغله وكتابة كلمات الأغاني وحياته الشخصية، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب أيمن بهجت قمر، عبر صفحته قائلًا : " فيه خبر نازل فيه تلميحات بسبب أغنية معرفش حد بالأسم ده ياريت محدش يربط بين حياتي الشخصية والأغاني اللي بكتبها عشان فعلاً الموضوع ده بقى بيضايقني من القريب والغريب وكل الاحترام لكل الناس".

وتابع: "وبالنسبة لأغنية المعنويات مرتفعة فيها جملة بتقول: مافيش خلاص حد له حاجة عندي حبيت أوضح برضه أن دي طبعًا مالهاش علاقه بالناس اللي ليهم عندي فلوس وسنة سعيدة على الكل".

ألبوم مكانك للهضبة عمرو دياب

وكان طرح الهضبة عمرو دياب، خلال الأيام الماضية أغنيات ألبومه الجديد "مكانك"، واحتوى الألبوم على 12 أغنية.

أغنية "المعنويات مرتفعة" الأغنية كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، تسجيل غناء م. شيري شكري، وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

"بيوحشنا"، كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد إبراهيم، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس.

"سلامك وصلي"، كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيي توزيع أحمد إبراهيم و معرفش حد بالاسم ده من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم.

"ظبط مودها"، كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم.

"مكانك" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم و يا قمر كلمات مصطفى حدوتة، لحن عمرو دياب، توزيع وسام عبد المنعم.

"لوحدنا" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي، أغنية “الكلام ليك أنت”، كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي.

"ما تتعوضش بحد"، كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي، "مابتغيبش"، كلمات ولحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم.