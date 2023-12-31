الشرقية.. رفع الوعي البيطري بين أصحاب مزارع الماشية لزيادة إنتاجيتها

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك من خلال الإستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن مديرية الطب البيطري بالشرقية قامت بتنظيم ورشة عمل بعنوان "دور المجازر الحكومية فى الحصول على لحوم حمراء آمنه و صالحة للإستهلاك الآدمي" وذلك بحضور كلاً من مديرى الادارات الداخلية و الخارجية بالمديرية و أقسام الصحة العامة والمجازر بالإدارات الخارجية وعدد كبير من الأطباء والإداريين العاملين بالمديرية.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الورشة تأتى لنقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة فى إطار سعى المديرية وبذل كل الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية و الصحة العامة للمواطنين .

كما ألقى كلا من الدكتور محمد يوسف مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور أحمد الجداوى طبيب تفتيش بالمجازر، والدكتورة ريم محمود طبيبة تفتيش بالمجازر، محاضرة عن ( دور المجازر الحكومية فى الحصول على لحوم حمراء وصالحة للإستهلاك الآدمى استعرضوا خلالها:

جهود أطباء المجازر الكبيرة ودورهم البارز فى الحفاظ على صحة المواطن، وكذلك جهود اطباء المجازر أثناء موسم عيد الاضحى المبارك، وأنسب الطرق لحفظ اللحوم لربة المنزل خلال موسم عيد الاضحى المبارك.

كما جرت النقاشات والإستفسارات المثمرة من الحضور لتبادل الآراء والخبرات

وفى نهاية الورشة قام مدير المديرية بتكريم الاطباء المتميزين فى ادارة المجازر واقسام الصحة العامة بالإدارة الخارجية وإدارة المخلفات والجلود.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز ومدينة الزقازيق وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية قامت بالمرور على معرضين لبيع الأدوية البيطرية، وأسفرت عن ضبط (٩٠) عبوة لـ (١١) صنفًا ما بين أدوية مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتم تحرير محضرين بالمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أكد محافظ الشرقية، علي أهمية تنظيم لقاءات دورية للعاملين بالمديريات الخدمية والهيئات الحكومية باستعراض إنجازات كل قطاع خدمى على حدة خلال الفترات السابقة مؤكدًا ضرورة إبراز كل منا لدوره فى العمل الخدمى لتعريف المواطنين بحجم ما يتحقق من إنجازات ملموسة بكل القطاعات على أرض الوطن.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن الهدف من اللقاء إستعراض مجهودات قطاع الطب البيطري للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة بالإضافة إلى المجهودات المبذولة في مراقبة الأسواق والأغذية ورفع كفاءة وتطوير المنشآت الخدمية بذلك القطاع الحيوي والمهم ليعرف كلٍ منا ما تحقق في القطاع الذي يعمل به، وذلك من خلال عقد اجتماعات مع مديري الإدارات الداخلية ومديري الإدارات الخارجية والمسئول الإداري بكل إدارة ومديري الوحدات البيطرية "145 وحدة بيطرية بمحافظة الشرقية" على مدار يومين لمناقشة إنجازات المديرية خلال الفترة السابقة وعرض مديري الإدارات الفنية والإدارية الداخلية بالديوان خطة العمل لكل إدارة خلال الفترة القادمة ومناقشة المعوقات والمشاكل داخل الإدارات الخارجية والوحدات التابعة لها ومحاولة تذليل كل العقبات للارتقاء بالعمل وتحسين الأداء وتوفير الاحتياجات لتقديم أفضل خدمة طبية بيطرية وناقش مدير المديرية دور المديرية في جميع المبادرات الرئاسية لتوفير غذاء من أصل حيواني آمن وصحي مثل "مشروع إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان والتشديد على المتابعة الدورية للمراكز المطورة ومشروع تحسين سلالات الماشية ومشروع التأمين على الماشية والقوافل الطبية البيطرية الشاملة المجانية ومشروع العجلات العشار بالحسينية".

وأضاف مدير المديرية، أنه تم تكريم عدد من الأطباء من مديري الإدارات الخارجية ومديري الوحدات البيطرية المتميزة في العلاج الاقتصادي نظرًا لإخلاصهم في العمل وطالبهم بالاستمرار في بذل الجهد والتميز لانتظام العمل وخلق روح المنافسة في العمل لجميع العاملين بالمديرية و شدد على بذل وتضافر الجهود لتقديم خدمة بيطرية متميزة بأفضل أداء وكفاءة للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.