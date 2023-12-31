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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القيادة الأمريكية ترد على هجوم الحوثي على سفينة ميرسك بالبحر الأحمر

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدت القيادة المركزية الأميركية، الأحد، أن طائرات هليكوبتر أميركية استجابت لنداء الاستغاثة، التي أطلقته السفينة التجارية التابعة لميرسك، بعد أن أطلقت 4 زوارق حوثية النار تجاهها.

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وأوضحت القيادة المركزية الأميركية، بحسب شبكة سكاي نيوز أن "الزوارق التابعة للحوثيين أطلقت النار من أسلحة خفيفة على السفينة التجارية التابعة لميرسك واقتربت حتى 20 مترا منها وحاول أفراد الصعود على متنها".

وتابعت: "طائرات الهليكوبتر الأميركية ردت بإطلاق النار دفاعا عن النفس وأغرقت 3 من الزوارق الأربعة وقتلت طواقمها وفر الزورق الرابع من المنطقة".

من جانبها، أكدت ميرسك وقوع حادث يتعلق بسفينة "ميرسك هانجتشو" بعد مرورها عبر مضيق باب المندب في طريقها من سنغافورة إلى ميناء السويس في مصر.

وأضافت: "ميرسك تؤكد سلامة أفراد طاقم السفينة وتقول ليس هناك ما يشير إلى نشوب حريق على متن السفينة".

وتابعت ميرسك: "السفينة قادرة على المناورة وتواصل الابحار شمالا".

تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بلاغا عن هجوم على سفينة على بعد 60 ميلا بحريا شمال غربي ميناء الحديدة اليمني في البحر الأحمر.

قالت الهيئة في مذكرة تحذيرية، الأحد، إن سفينة مجهولة أبلغت عن تعرضها لهجوم من قبل 3 زوارق من ناحية الميناء، وجرى تبادل إطلاق النار.

أضافت الهيئة أنه لم تقع إصابات بين أفراد الطاقم.

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