عاجل
بدء التشغيل التجريبى بالركاب لمحطات الجزء الثانى من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو
الأحد 31 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدقيق صباح اليوم الأحد في الأسواق وتاجر الجملة

الدقيق
الدقيق

سعر الدقيق.. شهدت أسعار الدقيق، خلال تعاملات اليوم الأحد، استقرارًا، إذ يتزايد البحث بشكل كبير بين المصريين وبشكل دائم، واستقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلية، ليصل إلى نحو 16,800  جنيه للطن.

 

استقر سعر الدقيق كما ثبتت أسعار الردة اليوم، ويواصل الشعب المصري البحث على محرك «جوجل» العالمي للتعرف على آخر التحديثات العالمية والمحلية في سعر شيكارة الدقيق 2023.

 

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق ولدى التاجر، إذ إن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين حريصون على معرفة كل ما يخص أسعار الدقيق، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

txt

حكومة الحرب بإسرائيل تعلن الموافقة على الهدنة وإطلاق سراح المحتجزين بغزة

txt

الأرصاد الجوية تكشف أماكن سقوط الأمطار (فيديو)

سعر الدقيق اليوم في مصر

الدقيق

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 16,800 جنيه للطن.

 

الدقيق بروتين 24

وثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 16,600 جنيه.

 

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

كما شهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، ثباتًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 11,200 جنيهًا.

 

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

 

سعر الدقيق الفينو اليوم

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن

مواد متعلقة

حكومة الحرب بإسرائيل تعلن الموافقة على الهدنة وإطلاق سراح المحتجزين بغزة

الأرصاد الجوية تكشف أماكن سقوط الأمطار (فيديو)

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم الأحد

هل رأس السنة الميلادية إجازة رسمية؟.. إجازات شهر يناير

الجريدة الورقية