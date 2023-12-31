الأرصاد الجوية تكشف أماكن سقوط الأمطار (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، مؤكدة استمرار استقرار الأحوال الجوية بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الظاهرة الجوية المؤثرة ستكون الشبورة المائية الكثيفة حيث تنخفض الرؤية في بعض الأماكن، موضحة أن فرص الأمطار اليوم موجودة بشكل كبير ومؤثر على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وتمتد بفرص أضعف في المناطق الداخلية بجنوب الوجه البحري، ولن تكون مؤثرة تمامًا على أعمال الأنشطة الجوية.

الأرصاد الجوية: طقس شتوي دافئ

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ الشبورة تستمر حتى سطوع أشعة الشمس وتبدأ الرؤية الأفقية في التحسن، متابعة: “نشعر في فترة النهار بزيادة سطوع أشعة الشمس، وهو ما يجعلنا نشعر بالطقس الشتوي الدافئ المعتدل تمامًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وطقس مائل للحرارة على المناطق الجنوبية”.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات تنخفض قيم الحرارة، وهذا الانخفاض يكون محسوسًا في ساعات الليل المتأخر، نشعر بالبرودة بشكل كبير في فترة الفجر وفترة الصباح الباكر، لأن الصغرى في فترة الليل تنخفض على القاهرة الكبرى وتكون ما بين 13 إلى 14 درجة مئوية، وفي المدن الجديدة المفتوحة تنخفض قيم الحرارة بشكل أكبر لتقل عن 10 درجات مئوية.