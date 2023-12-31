الأحد 31 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الفول اليوم صباح الأحد في الأسواق المحلية وعند التاجر.. المستورد بكام

الفول
الفول

سعر الفول.. واصل سعر الفول خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد في الأسواق المصرية المحلية ولدى تاجر الجملة، استقرارًا، وهدوءًا نسبيًا، وسجل سعر الفول الأسترالي ثباتًا لدى التجار بلغ نحو 29,000 جنيه للطن.

 

وفي هذا الصدد، ترصد "بوابة الوفد الإلكترونية" لحظيًا كل ما يستجد عن سعر الفول البلدي والمستورد اليوم الأحد، لدى تجار الجملة، حيث شهدت استقرارًا في سوق الجملة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

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سعر الفول البلدي والمستورد اليوم

الفول

الفول البلدي

سجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي استقرارًا اليوم، نحو 35,000 جنيه للطن.

 

الفول الأسترالي

كما سجل سعر الفول الأسترالي ثباتًا لدى التجار بلغ نحو 29,000 جنيه للطن.

 

وكان حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين قد أدلى بتصريحات سابقة له، أن هناك معروضًا جيدًا من الفول البلدي والمستورد في الأسواق، ولدى مصر احتياطي استراتيجي كبير منه، منوهًا بأن الدولة المصرية تستورد حوالي 80% من احتياجاتها، وذلك من أستراليا وليتوانيا وبريطانيا، في حين تنتج حوالي 20% من الاستهلاك الكلي، وتقدر الأراضي المزروعة بالفول بحوالي 130 ألف فدان.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق المحلية خلال الآونة الأخيرة قد شهدت حالة من التباين في سعر الفول البلدي 2023 داخل عدد من محال العطارة وتجار المواد الغذائية، ولهذا فإن بوابة الوفد الإلكترونية تحرص باستمرار على تقديم تقريرًا يوميًا عن سعر الفول البلدي والمستورد اليوم في المزرعة لرصد التغيرات التي يشهدها سوق السلع داخل مصر.

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