نقل 56 ألف قطعة أثرية إلى المتحف المصري الكبير (فيديو)

أكد الدكتور عيسي زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، نقل ما يزيد على 56 ألف قطعة أثرية من عصر ما قبل الأسرات داخل المتحف.

وأضاف خلال لقائه مع قناة “إكسترا نيوز”، أن من أهم الآثار التي نقلت إلى المتحف المصري الكبير، قطع أثرية للملك رمسيس والبالغ وزنه 83 طنًا، وعمود الملك مرنبتاح الخاصة بملكة من العصر البطلمي، موضحًا أن ثمة تماثيل ضخمة موجودة على الدرج العظيم يصل وزنها إلى 85 طنًا، وجرى نقلها من المخازن والمتاحف.

وكشف طريقة حفظ الآثار داخل المتحف، قائلًا: “الآثار تدخل إلى مركز ترميم المتحف المصري، وهو واحد من أكبر مراكز الترميم على مستوى الشرق الأوسط، ثم يأتي الدور على تأهيل القطع الأثرية وترميمها، ونقلها، ووضعها على الدرج العظيم، سواء قاعات العرض الرئيسية، أو قاعتي الملك توت عنخ آمون”.

وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس المتحف المصري الكبير

وفي سياق متصل، ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، وذلك بمقر المتحف.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالحضور، مستعرضًا أبرز مستجدات مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة الماضية، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الوزارة جراء الأحداث الجارية التي تشهدها الساحة الدولية، وتواصلها المستمر مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات الدوليين وشركات الطيران المحلية والدولية، وغيرها من كافة الجهات المعنية لإرسال رسائل طمأنة ومتابعة مؤشرات الحركة الوافدة لمصر وبما يساهم في الحفاظ على دفع مزيد من الحركة.

كما أشار إلى قيام الوزارة في هذا الإطار بتقديم باقة تحفيز إضافية لشركات الطيران Booster Campaign، في إطار برنامج تحفيز الطيران الحالي والذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل، لافتاً أيضاً إلى جهود الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في تنفيذ حملات ترويجية مشتركة بالتعاون مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران، بجانب تنظيم واستضافة العديد من الزيارات التعريفية Fam Trips لمصر لعدد من هؤلاء من شركاء المهنة.

وأشار الوزير إلى أن أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي قد شهدت نمو بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 10% مقارنة بذات الفترة من عام 2022.

وتحدث عيسى عن خطة الدولة المصرية لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، حيث إنه من المقرر أن يكون هناك مخطط تنظيمي لها من مطار سفنكس حتى أهرامات سقارة.