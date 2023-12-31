الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وول ستريت: 200 ألف صورة وفيديو ضمن تحقيق إسرائيلي عن أحداث السبت الأسود

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت  صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن محققين إسرائيليين يعملون حاليا على إعادة رصد ما حدث في "السبت الأسود"، وهو الاسم الذي يطلقه الإسرائيليون على هجوم حماس يوم 7 أكتوبر، بهدف بناء رواية قانونية وتاريخية نهائية ومحاكمة المسؤولين.

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وأوضحت الصحيفة، بحسب شبكة سكاي نيوز، أن محققي إسرائيل يستخدمون أدلة تتضمن نحو 200 ألف صورة وفيديو وألفي شهادة، لرسم ملامح "قضية قانونية" ضد المسؤولين عن أحداث 7 أكتوبر، تستوفي المعايير الدولية.

كما تفحص الشرطة الإسرائيلية شهادات المسلحين الذين تم أسرهم، ولقطات من الكاميرات التي حصلت عليها منهم، ووسائل التواصل الاجتماعي، وكاميرات المراقبة في أنحاء جنوب إسرائيل.

وشاهد مراسلون من الصحيفة الأميركية بعض هذه الأدلة وأجروا مقابلات مع أول من شاهدوا الهجوم والناجين منه وعائلات الضحايا ومتخصصي الطب الشرعي، لمعرفة المزيد عن الهجوم، الذي وصفه مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي بأنه "منهجي وغير مسبوق في قسوته".

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