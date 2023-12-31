أسعار اللحوم اليوم الأحد 31-12-2023 بـأسواق البحيرة

شهدت أسواق اللحوم والطازجة والمجمدة بأسواق قري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الأحد الموافق31 من شهر ديسمبر2023م، إستقرارا في الأسعار.

حيث تراوحت أسعار اللحوم (البقري المشفي ) مابين 300 جنيها إلي 350 جنيها للكيلو حسب عمر العجل وكذلك نسبة الدهون الموجودة باللحوم، وتراوحت أسعار اللحوم (البقري بالعظم ) مابين 220 إلي 250 جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم البتلو 260 إلي 280 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار لحوم الضأن مابين 320 إلي350 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار لحوم الماعز مابين 340 إلي 370جنيها للكيلو.

بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 200 إلي 230 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة مابين 180 إلي200 جنيها للكيلو، كما تراوحت أسعار الكبدة المجمدة مابين 165 إلي 175 جنيها للكيلو .

يأتي إرتفاع أسعار اللحوم البلدية بأسواق البحيرة، بالرغم من إستقرار أسعار الأعلاف، بعد إستيراد كميات كبيرة منها من الأسواق الخارجية، وهو الأمر الذي من المفترض أن يؤدي إلي إستقرار الأسعار.