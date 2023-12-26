جاد الكريم: المتحف يضم صورًا ولوحات توضح مراحل إنشاء قناطر نجع حمادي القديمة

يحظى متحف قناطر نجع حمادي بشعبية كبيرة بين الزوار، تم افتتاحه فى سبتمبر ٢٠٢١، ويضم المتحف مجموعة من المقتنيات التى تعود إلى العام 1928.

قناطر نجع حمادى القديمة

وضع الملك فؤاد الأول حجر أساس قناطر نجع حمادي القديمة في 10 فبراير 1928، استغرق تشييدها 3 سنوات وتم افتتاحها في 19 ديسمبر 1930 وبُنيت القناطر بالأحجار المستخرجة من محاجر العيساوية بالجبل الشرقي، بالقرب من أخميم، وهي من أجود أنواع الأحجار وأمتنها. بلغت تكلفة إنشائها مليون و850 ألف جنيه.

فكرة المتحف

جاءت الفكرة عقب انتقال تبعية تفتيش قناطر نجع حمادي من الإدارة العامة لرى سوهاج إلى الإدارة العامة لقناطر نجع حمادي الجديدة..

يهدف المتحف إلى رفع الوعي المائى لدى المجتمع المحلي و التعريف بأهمية القناطر و المنشآت المائية و دورها في الحفاظ على المياه و تنظيم و تعظيم الاستفادة من مياه نهر النيل..

يستهدف المتحف الزوار من جميع فئات المجتمع طلبة المدارس و الكليات و قصور الثقافة و مراكز الشباب و غيرهم.

وقال المهندس عصام محمد جاد الكريم مدير عام قناطر نجع حمادي الجديدة، إنه تم تصميم المتحف بحيث يعرض صور و لوحات أثناء الانشاء القناطر القديمة و عدد و ادوات و اجهزة مساحية و موازين كوك و تيودوليت و غيرها تم الاستعانة بها في التنفيذ و الرسومات التصميمية للقناطر و مجموعة من الكتب و المجلدات تعود لعام ١٩١٢.

وأضاف جاد الكريم، أنه يوجد بالمتحف جزء مخصص لعرض مكونات قناطر نجع حمادى الجديدة و لوحات للمشروع أثناء الانشاء.

وأختتم أنه يأتى المتحف ضمن سياسة وزارة الموارد المائية تعريف المجتمع بأهمية المنشآت المائية و تنمية الوعي المائى لدى المواطن.