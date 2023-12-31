غدا.. جامعة بنها تطلق مسابقة الجامعة الخضراء الذكية

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، إطلاق مسابقة "الجامعة الخضراء الذكية" وذلك على مستوى "كليات الجامعة والمدن الجامعية ، ومبنى إدارة الجامعة " وذلك لاختيار أفضل كلية ومدينة جامعية وإدارة في مجال الحفاظ علي البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال " الجيزاوى " أن المسابقة تأتى فى إطار رؤية القيادة السياسية بالإهتمام بالبعد البيئي وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 والتي تركز على تعزيز إدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا والبحث العلمي ، مضيفا أنه تم تخصيص قيمة الجوائز كالتالى : 50 ألف جنيه لأفضل كلية ، و30 ألف جنيه لأفضل مدينة جامعية ، و20 ألف جنيه لأفضل إدارة.

من جانبه أكد الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المسابقة يطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستخدام استراتيجيات متطورة ومستدامة للحفاظ علي البيئة والوصول إلى اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد علي الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية والارتقاء بجودة الحياة في ضوء رؤية مصر 2030.

وأضاف " فوده " أن المسابقة يتم اطلاقها غدا الاثنين الأول من يناير على أن يتم تنظيم جلسة تعريفية عن المسابقة لممثلى الكليات والمدن الجامعية وإدارة الجامعة يوم 9 يناير ، وتبدأ زيارات فرق التقييم فى الثالث من شهر فبراير ، ويتم إعلان نتيجة المسابقة يوم 28 فبراير ، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لإدارة ووضع معايير المسابقة.