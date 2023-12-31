موعد قرعة كأس الرابطة المصرية اليوم الأحد

يشهد اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023، سحب قرعة بطولة كأس الرابطة المصرية، والتي تشهد غياب القطبين الأهلي والزمالك بعد اعتذارهما بشكل رسمي عن عدم المشاركة بالبطولة.

وجاء إعلان الأهلي والزمالك انسحابهما من المشاركة في بطولة كأس الرابطة، ما كلفهما توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه نتيجة لاعتذارهما عن عدم المشاركة لأسباب مختلفة.

موعد قرعة كأس الرابطة المصرية

ينتظر أن تقام القرعة اليوم الأحد الموافق 31 ديسمبر في تمام الثانية ظهرًا بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

القناة الناقلة لقرعة كأس الرابطة المصرية

تنقل قرعة كأس الرابطة المصرية عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، خلال الفترة من 2 يناير المقبل وحتى 11 فبراير 2024. (أثناء إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا 2023).