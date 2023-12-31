روسيا تهدد أمريكا حال نشرها أسلحة صاروخية محظورة

أكد وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، أن بلاده ستتخذ إجراءات جدية ردًا على خطط واشنطن لنشر أسلحة صاروخية محظورة، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد.

وقال وزير خارجية روسيا: “نشر الأسلحة المحظورة من قبل الدول المعادية حساسة للغاية من وجهة نظر الأمن القومي الروسي، وفي حالة الولايات المتحدة، يكتسب هذا الجانب أهمية خاصة نظرا لعلاقته المباشرة مع العوامل الأخرى المؤثرة على الاستقرار الاستراتيجي”.

وأكد أن خلق واشنطن لمخاطر صاروخية إضافية سيتطلب منا اتخاذ إجراءات جوابية جدية.

هجوم أوكرانيا على روسيا أمام مجلس الأمن

وفي سياق متصل، قال النائب الأول لممثل لروسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إن مجلس الأمن الدولي، سيجتمع في تمام الساعة التاسعة مساء السبت متأخرا ساعة عن الموعد الذي تقدمت روسيا بعقد الاجتماع فيه؛ لبحث القصف الأوكراني على مدينة بيلجورود.

وأوضح بوليانسكي - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية "تاس" اليوم - أن "مسؤولي الأمم المتحدة لم يتمكنوا من تنظيم الاجتماع في وقت مبكر لأسباب فنية"، داعيًا إلى الانتظار "لرؤية ما إذا كان لدى التشيك ما يكفي من الشجاعة للانضمام إلينا- الاجتماع".

وطالب بوليانسكي بحضور الممثل الدائم للتشيك "لشرح إمدادات بلاده من الأسلحة التي تستخدم لقتل المدنيين".

وحسب الوكالة الروسية، فإن القوات الأوكرانية قصفت مدينة بيلجورود في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، وتم تنفيذ الضربة الأخيرة على وسط مدينة بيلجورود باستخدام ذخائر عنقودية من راجمة الصواريخ تشيكية الصنع، ما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا، بينهم طفلان، وأصيب 108 آخرون.

وبحسب وزارة دفاع روسيا، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الصواريخ ومعظم المقذوفات.