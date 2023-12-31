معاش تكافل وكرامة.. رابط الاستعلام عن دعم يناير 2024

معاش تكافل وكرامة.. يكثف الكثير من مستحقي معاش تكافل وكرامة البحث عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2024، حيث يتم صرف الدعم، يوم 15 يناير المقبل، والذي يستمر لمدة 10 أيام من تاريخ بدء صرف المعاش.

برنامج تكافل وكرامة

ويتم صرف الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة، لحوالي 22 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية في جميع المحافظات، ويشمل ذلك أكثر من 5 ملايين أسرة.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

الدخول على الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي من هنا

يجب اختيار برنامج تكافل وكرامة.

إدخال اسم المستخدم رباعي.

اختيار الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

النقر على أيقونة استعلام، لتظهر جميع البيانات التي تحتاجها.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر، أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة.

معاش تكافل وكرامة

وفي سياق آخر حسمت وزارة التضامن الاجتماعي، ما تردد عن وجود زيادة في معاش تكافل وكرامة يناير 2024، ولم تعلن عن أي زيادات في معاشات تكافل وكرامة خلال شهر يناير المقبل.