خطوات تقديم شكوى لبرنامج تكافل وكرامة في وزارة التضامن

برنامج تكافل وكرامة.. يبحث الكثيرين الراغبين في الحصول على الدعم المالي الشهري لبرنامج تكافل وكرامة والذين لم يتم الإعلان عن أسمائهم في كشوف وزارة التضامن الاجتماعي، عن رابط تقديم شكاوى برنامج تكافل وكرامة.

رابط تقديم شكاوى برنامج تكافل وكرامة والتابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لضمان مستوى معيشي للأسر الأكثر احتياجا وهى كما يلي:-

- يقوم المستعلم بالدخول على موقع بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة من خلال هذا الرابط

- يقوم المستعلم بإدخال الرقم القومي الخاص به والمكون من 14 رقمًا

- ثم الضغط على ايقونة "استعلام"

- وفي حالة تقديم شكوى فعليك الضغط على زر تسجيل شكوى.

- ستظهر أمامك كل المعلومات حول معاش تكافل وكرامة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في معاش تكافل وكرامة

-صورة بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

-صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

-صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

-صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

-قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

-كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

-صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

-صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

-صورة إقرار الوصاية للأيتام.

-صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.