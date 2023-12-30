لو هتقدم على وظيفة.. إزاي تستخرج "كعب عمل" والمستندات المطلوبة

عند التقدم لوظيفة حكومية أو خاصة يحتاج كل مواطن إلى مستند أو شهادة قيد تسمى "كعب عمل" وذلك لتسجيلهم في سجلات وزارة العمل لذلك تقوم مكاتب العمل بإصدار كعب عمل لحصر حجم البطالة في كل دائرة خاصة بمكتب العمل.

شروط استخراج كعب عمل:



1- يجب استخراج كعب عمل من مكتب العمل الخاص بدائرة محل الإقامة الخاص بطالب كعب العمل.

2- لكعب العمل أنواع فيوجد كعب عمل لأصحاب المؤهلات ويوجد كعب عمل للأشخاص الغير حاملين للمؤهلات.

3- يجب إرسال كعب العمل في خلال شهر من استلام العامل للعمل بواسطة الشركة وإلا سيوقع عليها غرامة.

المستندات اللازمة لاستخراج كعب عمل:



1- يجب توافر تحقيق الشخصية الأصل للاطلاع.

2- توافر المؤهل الدراسي الأصل للاطلاع.

3- توافر الموقف من التجنيد الأصل للاطلاع.

4- يجب تقديم الرقم التأميني الخاص بمقدم الطلب.

5- تقديم شهادة خبرة إن وجدت.

6- في حالة العمل في غير التخصص الدراسي يجب تقديم شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة.

