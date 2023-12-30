تكريم لاعبي مدرسة الكونغ فو بمركز التنميه الشبابية في رأس سدر

كرم مركز التنميه الشبابية برأس سدر لاعبي مدرسه المشاركين في الاختبارات و تسليم شهادات الحصول علي الأحزمة .

وذلك حرصا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة اسلوب حياة.

تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، وتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديريه .