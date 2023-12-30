إزالة 19 حالة تعد بناء مخالف بقرية العركى بفرشوط

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط برئاسة عزت قناوي رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالفين على اراضي أملاك الدولة، حيث تم تنفذ 19 حالة ازالة بناء مخالف خارج الحيز العمرانى مخالفا للقانون بزمام قريه العركي.

جاء ذلك بحضور أحمد محمود، رئيس قرية العركى، حيث تمت الازاله وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث أن الازالة ، عبارة عن تعديات أسوار مبانى بالبلوك الابيض ومونة الاسمنت على اراضي املاك الدولة على مساحه 5700 م بالبناء المخالف للقانون .

وأكد عزت قناوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون، مضيفاً انه سيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين .

يأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.