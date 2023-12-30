المرضى ينتقلون بالعربة الكارو والحمير في السودان (فيديو)

علق مجدي عبدالعزيز، باحث سياسي سوداني، على الحرب الدائرة في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ إبريل الماضي، مشددًا على أن هذه الحرب ليست صراعا على السلطة وإنما حرب لإخضاع السودان.

ميليشيا الدعم السريع

وشدد باحث سياسي سوداني، على أن الحرب استمرت 9 أشهر نتيجة لإمداد الميليشيا المتمردة بالعتاد والسلاح والرجال من غرب إفريقيا، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية.

وأشار إلى أن هناك شواهد واضحة تدل على أن هدف ميليشيا الدعم السريع إخضاع السودان، ولا يهمها السلطة، وهو أنها كلما دخلت لمنطقة لا تقيم نظاما إداريا لها، ولا تحقق استقرار، وإنما تقوم بنهبها، لأنها تريد إعادة السودان للوراء، متابعًا: "السودانيون في قرى ولاية الجزيرة، يقولون عدنا لعصر الدواب".

وتابع: "المرضى ينتقلون بالعربة الكارو والناس يتنقلون بواسطة الحمير"، مشددًا على أن الميليشيا تقوم بالسلب والنهب ليس لتعويض المؤن وإنما هو هدفها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن تأجيل اللقاء المرتقب الذي دعت له الإيجاد، بين رئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح برهان، وقائد ميليشيا الدعم السريع، وحدد له موعد الخميس الماضي.

الاستقرار انهار في السودان

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الاستقرار انهار في السودان، والشعب السوداني وحده يدفع الثمن.

وأضاف حسام زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج “كل يوم”، المذاع على فضائية “أون”، مساء اليوم الجمعة: "حاولنا مع أطراف كثيرة تهدئة الأوضاع في السودان لكن الأمور صعبة”.

وتابع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: "أغلبية المدن والولايات حدثت بها مشكلات كبرى، وعندما جاءت حرب غزة، غطت على الأوضاع في السودان، لكن الوضع ما زال كما هو في السودان".

الأحداث المشتعلة والمتأججة في 2023

وشهدت المنطقة العربية العديد من الأحداث المشتعلة والمتأججة في 2023، كان أبرزها وأكثرها ألمًا وأعمقها جراحًا الحرب في غزة، عقب توالي انتهاكات العدوان على مخيمات القطاع، مخلفة وراءها آلاف القتلى والمشردين.

ولم تكن الأجواء بعيدة الحال في السودان أيضًا، فالحروب الداخلية بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني جعلت الأوضاع مشتعلة على الساحة السودانية.