برنامج عملى وتدريبى لتأهيل 32 مستشاراً مالياً

3 أقسام للسجل

3 أقسام للسجل

نظم معهد الخدمات المالية الذراع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية برنامجًا تأهيليًا للمستشارين الماليين المستقلين، وذلك فى إطار تحقيق رؤية الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد نحو تطوير وبناء القدرات وتأهيل الكفاءات المهنية بمختلف القطاعات والأنشطة المالية غير المصرفية بهدف الحفاظ على استقرار ونمو تلك الأسواق.

يأتى تنظيم البرنامج عقب صدور قرار الهيئة رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء تقييم الأصول لديها، والذى يقضى بإنشاء سجل جديد لقيد الأشخاص الراغبين فى القيام بأعمال التقييم، ويسمى سجل خبراء إعادة تقييم الأصول.

تضمن القرار تقسيم السجل الجديد إلى عدة أقسام، بحيث يكون القسم الأول لشركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات القيمة العادلة، القسم الثانى لخبراء تقييم الأصول العقارية، والقسم الثالث لخبراء تقييم الآلات والمعدات ووسائل النقل والانتقال.

استعرض البرنامج الذى حضره 32 مستشارًا ماليًا، بالإضافة إلى الأعضاء المنتدبين بالأشخاص الاعتبارية العاملة فى مجال التقييم، أسس ومبادئ وأساليب التقييم المالى والمفاهيم الأساسية له مع استعراض التطبيق لعدد من الحالات العملية بسوق رأس المال وذلك بهدف تطوير المهارات المطلوبة للمشاركين بهدف تمكينهم من إجراء التقييمات طبقاً للتطبيق السليم للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.