رحلة كفاح كفيف.. جمعة الصاوى بطل الجمهورية وكأس مصر في رفع الأثقال

رحلة كفاح بطلها شاب كفيف هو جمعة يوسف الصاوى والحاصل على 7 بطولات جمهورية وبطولة كأس مصر في رفع الأثقال، وحصل على شهادة التجويد وعالية القراءات من معهد القراءات بالأزهر الشريف وحفظ القرآن الكريم بأكمله بالعشر قراءات وحصل على إجازة في رواية حفص

يقول الشاب الكفيف "جمعة يوسف الصاوى" أنه يبلغ من العمر ٣٢ عاما وهو من مواليد قرية ديروط المحمودية محافظة البحيرة وانتقل للقليوبية للتدريب في نادى السلام للمعاقين ببنها وحقق معه ٧ بطولات على مستوى الجمهورية منها ٤ ذهبية وواحدة فضية وواحدة برونزية ويلعب في وزن ٦٧ كيلو جرام ويقوم برفع ٤٠٠ كيلو جرام من ذوى الاعاقة البصرية، مضيفاً انه حاصل على شهادة التجويد وعالية القراءات من معهد القراءات بالأزهر الشريف

وحافظ للقرآن الكريم بأكمله بالعشر قراءات وحاصل على إجازة في رواية حفص ويعمل معلم بالأجر بالصف السادس الابتدائي الأزهرى بمدينة كفر شكر وانه يحلم بوظيفة حكومية ثابتة

معقبا بقوله حضرت للقليوبية عام 1914 وعملت فى قرية المنشية الكبرى مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية كمعلم رغم أننى كفيف وحصلت على شهادة عاليات القراءات فى العشر قراءات الصغرى واجازة حفص وعلى دورة icdl للكمبيوتر الناطق وعلى اجازة فى صحيح البخارى سماعا وعلى 7 بطولات على مستوى الجمهورية منهم 4 ميداليات ذهبية وواحدة فضية وواحدة برونزية والعام الماضى حصلت على بطولة الجمهورية فى بنى سويف وبطولة كأس مصر اتمنى ان اكون بطل العالم وان اكون الاول على العالم واتمنى ان يبارك لى فى ابى وامى واتحدى اعاقتى، لافتاً إلى أن الإعاقة في الفكر وليست في البدن.

