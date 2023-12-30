معاشات يناير 2024.. تفاصيل الزيادة وأماكن الصرف

يتساءل عدد كبير من أصحاب المعاشات على مواقع التواصل الاجتماعى عن موعد صرف المعاش السنة الجديدة في يناير 2024، ومع اقتراب موعد الصرف هل تتضمن المعاشات هذا الشهر للزيادة الجديدة أم لا ؟، وهل ستعم تلك الزيادة لجميع الفئات أو فئات محددة؟.

تستعرض الوفد فى السطور الآتية معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة:

كما هو معتاد عليه فإنه سيتم صرف معاش يناير 2024، في أول أيام الشهر، والذي يوافق الإثنين المقبل 1 يناير، ووفقًا لما أعلنه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فإنه سيتم تطبيق الزيادة الجديدة مع صرف معاشات هذا الشهر، وفقًا لجدول الصرف:

يومي 1 و 2 يناير يتم صرف معاش الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه

يومي 3 و 4 يناير يتم صرف معاش الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 2000 جنيه

يومي 5 و 6 يتم صرف معاش الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 3000 جنيه.

رفع الحد الأدنى للمعاشات

كان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد أعلن في وقت سابق عن أنه تمت زيادة الحد الأدنى للمعاشات ليُصبح 1300 جنيه، والحد الأقصى له 10080 جنيهًا، على أن يتم تطبيق تلك الزيادة بداية من الشهر القادم يناير 2024.

كما أشار عوض في تصريحات تليفزيونية إلى أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، ورفع الحد الأقصى له ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2024.

الفئات المسحقة لزيادة المعاشات الجديدة

تحمل زيادة المعاشات بداية من شهر يناير المقبل أوجه عديدة، حيث إنها لا تشمل الجميع، إذ يتم تطبيقها على:

المنتهية خدمتهم فقط، حيث إن تلك الزيادة لن تكون من خلال زيادة المستحقات التي سيتم صرفها في شهر يناير المقبل، بل ستكون للمنتهية خدمتهم بداية من شهر يناير المقبل فقط، أي أن من يخرج للتقاعد أو أي من المستحقين الآخرين للمعاشات سواء عن أنفسهم أو عن آخرين سوف يحصلون على الحد الأدنى الصادر به قرار من قبل الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات.

وفي حال تقاعد أي موظف قبل شهر يناير: ( موعد زيادة المعاشات متمثلة في الحد الأدنى) فإنه يحصل على القيمة المقررة حاليًا والسارية منذ شهر يناير الماضي، وحتى نهاية ديسمبر الجاري، قبل أن تزداد بداية من الشهر المقبل، نتيجة تطبيق زيادة الحد الأدنى بقيمته الجديدة.

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات

يمكن لمستحقي المعاشات الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة، وذلك من خلال عدة خطوات هي:

التسجيل على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

إدخال اسم المستخدم

كتابة كلمة المرور الخاصة بك

تسجيل الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، لتظهر على الفور قيمة المعاش بالزيادة المقررة.

أماكن صرف معاشات يناير 2024

تيسيرًا على مستحقي المعاش، من كبار السن، وفررت وزارة التضامن الاجتماعي أماكن متعددة لصرف المعاش منها: