الخميس 21 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد صرف معاشات يناير 2024.. بشرى سارة لملايين المصريين وزيادة جديدة

صرف معاشات
صرف معاشات

موعد صرف معاشات يناير 2024.. يسعى الكثير من أصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم أكثر من 11 مليون مواطن، إلى معرفة موعد صرف معاشات يناير 2024 بالزيادة الجديدة، حيث يبدأ صرف المعاشات من يوم 1 يناير 2024 ويستمر لمدة 6 أيام.

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جدول تطبيق الزيادة وأماكن صرف المعاشات

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لجنة المعاشات تُقيم صالون بعنوان"الصحافة بين جبهة أكتوبر النصر وجبهة الوعي"

الحد الأدنى للمعاشات 

ويرتفع الحد الأدنى للمعاشات، من شهر يناير المقبل ليكون 1300 جنيه بدلا من 1105 جنيهات، كما يزداد الحد الأقصى للمعاشات، ليكون 10 آلاف جنيه، بدلا من 8720 جنيهًا، وفقًا لرئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اللواء جمال عوض.

الحد الأدنى للمعاشات 

جدول صرف معاشات شهر يناير 2024

أقل من ألف جنيه يتم الصرف خلال يومي الإثنين والثلاثاء 1 و2 يناير 2024.

أقل من ألفي جنيه  يتم الصرف خلال يومي الأربعاء والخميس 3 و4 يناير 2024.

 صرف معاشات شهر يناير 2024

أقل من 3 آلاف جنيه  يتم الصرف خلال يومي السبت والإثنين 6 و8 يناير 2024.

الأكثر من 3 آلاف جنيه  يتم الصرف خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10 ويناير 2024.

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2024

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2024

ويمكن للمواطنين صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة، من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM، والمحافظ الإلكترونية، ومنافذ شركة فوري، ومن منافذ البريد المصري.

 

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