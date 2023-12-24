يبحث أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2024، حيث أعلن جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه تمت زيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصبح 1300 جنيه والأقصى يصل لـ 10080 جنيهًا، بداية من يناير المقبل.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

ومن المقرر بدء صرف معاشات يناير 2024 مطلع الشهر، والذى يوافق يوم الإثنين 1-1-2024،"أول الشهر"، حيث يتم صرف المعاشات فى اليوم الأول من كل شهر.

أماكن لـ صرف معاشات يناير 2024:

2024 من ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM.

من المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

من البريد المصري.

من منافذ شركة فورى.

من فروع بنك ناصر الاجتماعي.

من البنوك التجارية.

الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

ويستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن صرف معاشات يناير 2024 من خلال الموقع الإلكتروني للتأمينات، من هنـــــــا، ويتم الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع محافظات مصر، وكذلك منافذ شركة فوري.