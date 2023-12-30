«السياحة» تصدر 969 ترخيصًا مُميكنًا لمنشآت فندقية

أصدرت وزارة السياحة والآثار خلال النصف الثانى من العام الجارى 969 ترخيصاً مُميكناً لمنشآت فندقية، كما تمت إضافة وتشغيل 5443 غرفة فندقية جديدة للطاقة الحالية فى مصر.

وأوضح محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أن هذه التراخيص المُميكنة تنوعت ما بين عدد 704 تراخيص تشغيل لمنشآت فندقية، وعدد 262 ترخيصاً لمدير منشأة فندقية، وعدد ٣ تراخيص لشركات إدارة فندقية، مشيراً إلى أنه يتم الحصول على هذه التراخيص من خلال الموقع الرسمى للوزارة( https://mota.gov.eg/ar/ )

وفى سياق متصل، قال رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، إن العام الجارى شهد زيادة فى حجم الطاقة الفندقية الحالية فى مصر، حيث تمت إضافة وتشغيل 5443 غرفة فندقية ما بين إقامة منشآت فندقية جديدة وتنفيذ توسعات فى منشآت قائمة بالفعل، وذلك فى عدد من المحافظات والمدن السياحية منها جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح، والساحل الشمالى، وسيوة والأقصر، وأسوان، وبورسعيد، والعين السخنة، والمنيا، لافتاً إلى أن هذه الزيادة فى الطاقة الفندقية تضمنت أيضاً إحلال وتجديد عدد 4 فنادق عائمة لتكون جاهزة لاستقبال السائحين خلال الموسم السياحى الشتوى. وأوضح أنه تم دفع عدد من اللجان لهذه المنشآت قبل استصدار القرارات اللازمة لتشغيلها، وذلك لمراجعة كافة الاشتراطات والمواصفات الفندقية والتأكد من استيفائها لها وفقًا لمعايير تصنيف المنشآت الفندقية HC.