كلام فى الهوا

السبت 30/ديسمبر/2023 - 07:44 م 12/30/2023 7:44:20 PM

هناك كثير من الحكم والمواعظ التى ظلت محفوظة فى العقل الجمعى للناس، سواء جاءت عن طريق الدين أو خبرات الناس الحياتية.

والعاقل من يُفكر فيها ويأخذ بها. يقول السابقون إن لكل شىء صناعة، هناك من الناس من يملكون الحكمة وهى صناعتهم، ولعل من أهمها فى التاريخ تلك الحكم التى قالها لقمان الحكيم لابنه، فقال له منها: يا بنى إن الحكمة أجلست المساكين «أى الفقراء» مجالس الملوك وأول طُرق الحكمة هو أن تتعلم، فالجاهل هو من يعتقد أنه تعلم واكتمل تعلمه، ويُعامل الناس من هذا المنطلق.

ولا تُحاول أيها العاقل الأخذ بالحكمة وأن تبحث عن نفسك فى عيون الناس.

ولكى تكون مرتاح البال والضمير لا تطلب لنفسك أكثر مما تستحق، وإذا حُرمت من الأمانى تذكر نداء زكريا رسول الله لربه «لَا تَذَرْنِى فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ» الأنبياء (89) ولِمَ الخوف من الغد، ولا تستسلم لمحاولة البعض على إطفائك، لأنك إن انطفأت فلن تعود إلى حالك الآن بسهولة.

من هنا تقول الحكمة إن الصبر والثقة مفتاح الحياة، لأن كثيراً منا لا يعرفون بل ولا يصبرون ويخافون من الفقر وهم لا يعلمون عن الغد أى شىء، وبالعمل تتحقق الأمانى وليس بالخمول والكسل.

لم نقصد أحداً!!