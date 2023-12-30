ضبط170 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالغربية

شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجاره الداخليه بالغربية، حملة اليوم السبت، وذلك لتفقد الحالة التموينية بمركز طنطا.

وضمت الحملة احمد عبداللطيف ومحمد مصطفى

المفتشين بإدارة الرقابة بالمديرية، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 170 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية ضبط 500 كيلو ارز غير مدون عليه سعر بيع المستهلك



وأكد أبو هاشم، أنه تم تحرير عدد 3 محاضر عدم إعلان اسعاروان تلك الحمله جاءت بنائا على تعليمات الدكتور على المصلحي وزير التموين والتجاره الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والمهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بتشديد الرقابة على المحلات العامة والأنشطة المختلفة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، والتحفظ على المضبوطات

وجاري المتابعه واتخاذ اللازم.