وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بمستشفى المنشأة المركزي

تفقد الدكتور احمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج سير العمل بمستشفى المنشاه المركزي جنوب محافظة سوهاج وذلك ضمن سلسلة المتابعة الميدانية لمستشفيات ومنشآت القطاع الصحي بالمحافظة للإطمئنان على سير العمل بتلك المنشآت ومدى الإنضباط بها خاصة بالفترة المسائية والسهرة وكذلك متابعة حصول المرضى على الخدمات الطبية وفق الضوابط والمعايير ودون تقصير .

وتفقد وكيل صحة سوهاج خلال جولته سير العمل بجميع أقسام المستشفى والتأكد من تواجد جميع الفئات الطبية والكوادر الفنية والتمريضية وانتظام العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات وكذلك التأكد من زيادة أعداد الكوادر التمريضية ليلاً بالأقسام المختلفة وخاصة الإستقبال والطوارىء وذلك لمنع تكدس المرضي و تقديم الخدمة الطبية للمواطنين علي أكمل وجه.

وجاءت الجولة التفقدية لمتابعة التوجيهات التي أشار إليها الدكتور أحمد حسن أبو هاشم خلال زيارته السابقة للمستشفى والتي وجه فيها بزيادة عدد اطقم التمريض بعدد من الأقسام الحيوية والتي تلقي إقبالاً ملحوظا عليها على مدار 24 ساعة كأقسام الإستقبال والطوارىء والحضانات والأطفال وغيرها .