الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر، على ارتفاع بلغ نسبته نحو 0.06%، ليصل الى مستوى 2422.96 نقطة.

الأسهم الأردنية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق البورصة الأردنية عند نحو 8.5 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 10.6 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2927 صفقة.

مؤشر الأسهم القطرية يغلق على ارتفاع

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية تداولاته خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر، على ارتفاع بـ 67.32 نقطة، أي بنسبة 0.64 % ليصل إلى مستوى 10 آلاف و531.19 نقطة.

وتم خلال جلسة اليوم تداول فى أسواق الأسهم القطرية نحو 155 مليونا و744 ألفا و991 سهما، بقيمة 738 مليونا و199 ألفا و29.950 ريالا، نتيجة تنفيذ 29221 صفقة في جميع القطاعات، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة تداول أسواق الأسهم القطرية بواقع 607 مليارات و473 مليونا و352 ألفا و483.270 ريالا، مقارنة بـ 602 مليار و981 مليونا و672 ألفا و647.620 ريالا، في الجلسة السابقة.

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم الكويتية

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال تداولات جلسة، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر، على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 54.04 نقطة ليبلغ مستوى 6786.92 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.80 %. وتم تداول 173.4 مليون سهم عبر 11297 صفقة نقدية بقيمة 48 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس فى الأسهم الكويتية بما يصل الى نحو 23.09 نقطة ليبلغ مستوى 5556.80 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.42 % من خلال تداول 75.9 مليون سهم عبر 4696 صفقة نقدية بقيمة 11.8 مليون دينار .

كما ارتفع مؤشر السوق الأول فى الأسهم الكويتية بما يصل الى نحو 66.76 نقطة ليبلغ مستوى 7439.75 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.91 %من خلال تداول 97.5 مليون سهم عبر 6601 صفقة بقيمة 36.2 مليون دينار .

وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) فى الأسهم الكويتية بنحو 46.76 نقطة ليبلغ مستوى 5469.67 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.86 % من خلال تداول 52.7 مليون سهم عبر 3326 صفقة نقدية بقيمة 9.8 ملايين دينار.