الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من قطاعي التعدين والتأمين

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الخميس 28 ديسمبر2023، وذلك بعد أن قادت شركات قطاعي التعدين والتأمين نحو الارتفاع، إذ بدت الأسواق مستعدة لختام العام بأداء قوي وسط آمال بأن تتمكن البنوك المركزية العالمية الكبرى من خفض تكاليف الاقتراض العام المقبل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600، بحلول الساعة 0811 بتوقيت غرينتش، بنسبة 0.3 بالمئة ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في 23 شهرا الذي سجله قبل أسبوعين.

وقاد المكاسب قطاع الموارد الأساسية الذي يضم أسهم شركات التعدين الكبرى في أوروبا إذ ارتفع بنسبة 0.7 بالمئة مسجلا مكاسب لليوم الثالث على التوالي، في حين صعد قطاع التأمين بنسبة 0.5 بالمئة. والمؤشر القياسي الأوروبي في سبيله لتحقيق مكاسب بنحو 13 بالمئة هذا العام الذي كان خلاله قطاعا التكنولوجيا والتجزئة من أفضل القطاعات أداء.

وشهدت الأسواق العالمية صعودا منذ منتصف ديسمبر الجاري، عندما ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه قد ينظر في خفض أسعار الفائدة العام المقبل. لكن توقعات البنك المركزي الأوروبي كانت مختلفة.

ومن المتوقع أن تكون التداولات محدودة خلال الأيام القليلة المتبقية من العام الحالي.

ومن بين الأسهم الفردية، واصلت فيستاس ويند سيستمز مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي إذ ارتفعت 2.3 بالمئة بعد أن قالت شركة تصنيع توربينات الرياح الدنمركية إنها تلقت طلبية بقدرة 1089 ميجاوات في الولايات المتحدة.

البورصة المصرية ترتفع بختام تعاملات الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.2 مليار جنيه، وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 87 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.594 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 24691 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 29877 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 10513 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 5462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 7854 نقطة.